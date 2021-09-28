Рим, 29 сентября, 2021, 01:58 — ИА Регнум. Указ о создании туристических коридоров с рядом стран и территорий, находящихся за пределами ЕС, подписал глава минздрава Италии Роберто Сперанца, 28 сентября сообщило агентство ANSA.

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Речь идет о Мальдивах, Маврикии, Сейшельских островах, Доминиканской Республике, а также о египетских городах Шарм-аль-Шейх, Марса-Алам и нидерландском острове Аруба.

Документ будет действовать на экспериментальной основе и в соответствии с определенными протоколами безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября власти Италии разрешили итальянским регионам увеличить количество посетителей театров, кинотеатров и стадионов.