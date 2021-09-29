Приштина, , 12:09 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 28 сентября провела встречу с поверенным в делах при посольстве США в Косово Николасом Джакоббе, с которым обсудила ситуацию на севере Косово, обострившуюся после введения запрета на сербские автомобильные номера.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи подчеркнула, что Сербия пытается дестабилизировать ситуацию, что является «продолжением русско-сербских попыток подорвать достижения США, ЕС, НАТО и Косово в регионе».

При этом глава Косово подчеркнула, что решение о введении режима взаимности в отношениях с Сербией по вопросу о признании автомобильных номеров было законным.

Американский дипломат Джакоббе подчеркнул, что для США суверенитет Косово неприкосновенен, но добавил при этом, что дальнейшие достижения на международной арене Косово даст диалог.

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