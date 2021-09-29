Приштина, Сербия, 29 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Глава Косово Вьоса Османи 28 сентября провела встречу с поверенным в делах при посольстве США в Косово Николасом Джакоббе, с которым обсудила ситуацию на севере Косово, обострившуюся после введения запрета на сербские автомобильные номера.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи подчеркнула, что Сербия пытается дестабилизировать ситуацию, что является «продолжением русско-сербских попыток подорвать достижения США, ЕС, НАТО и Косово в регионе».

При этом глава Косово подчеркнула, что решение о введении режима взаимности в отношениях с Сербией по вопросу о признании автомобильных номеров было законным.

Американский дипломат Джакоббе подчеркнул, что для США суверенитет Косово неприкосновенен, но добавил при этом, что дальнейшие достижения на международной арене Косово даст диалог.