Минск, 29 сентября, 2021, 00:40 — ИА Регнум. Супруга мужчины, убившего сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ), задержана по подозрению в соучастии в убийстве Следственным комитетом Белоруссии. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

banspy Задержание

Отмечается, что супруга мужчины, смертельно ранившего сотрудника КГБ во время проведения спецоперации, проводила видеосъёмку и содействовала совершению преступления. Женщина задержана по подозрению в соучастии в убийстве сотрудника КГБ.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве сотрудника КГБ в Минске при проведении задержания особо опасного преступника. Белорусскими следователями было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.