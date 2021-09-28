Скопье, 29 сентября, 2021, 00:45 — ИА Регнум. В Северной Македонии 28 сентября в результате исследования 3512 образцов выявили 467 новых носителей коронавируса. 496 пациентов в стране выздоровели. За день зарегистрировали смерть 14 носителей вируса.

Rašo Тетово, Северная Македония

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. Несмотря на это, в Северной Македонии отмечают некоторую положительную динамику. Если в начале сентября число активных случае было свыше 15 тысяч, то сейчас оно составляет 11 962. Около половины случаев, то есть 5689, приходятся на Скопье.

В министерстве здравоохранения республики сообщают, чтос начала эпидемии в стране выявили 190 463 случая заражения. С начала пандемии 171 871 пациент выздоровел. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6630.