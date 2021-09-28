Приштина, Сербия, 28 сентября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. По официальным данным, в результате исследования 4320 образцов 28 сентября в Косово выявлено 68 носителей коронавируса. 323 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Приштина. Косово

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Всего в Косово с начала пандемии выявили около 159,8 тысяч случаев заражения, не считая сербское население края, 153 672 пациента уже здоровы, около 2950 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, восемь из них — за последние сутки.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей. Число активных случаев заражения вновь снижается и составляет 3342. В Косово после 22:00 действует комендантский час.

Обе дозы вакцины от коронавируса получили 513 544 жителей Косово, всего произведено 1 299 482 инъекции вакцины.