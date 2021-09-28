Вашингтон, 28 сентября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Сотрудники фармакологической компании Johnson & Johnson выступили против вакцинации детей от коронавируса, сообщает 28 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на Project Veritas.

Вакцина

В частности, опубликованы высказывания двоих сотрудников компании Johnson & Johnson — ученого Джастина Дуранта, а также регионального бизнес-руководителя Брэндона Шадта.

Они оба заявили, что применение вакцины от COVID-19 для детей не нужно.

По словам Дуранта, отказ от вакцинации детей «не будет иметь большого значения», а на прямой вопрос, вакцинировал бы он своего ребенка, Дурант ответил: «Я не думаю, что детям это нужно».

«Если честно, я не думаю, что детям она нужна. Это ребенок, это чертов ребенок, понимаете? Им не нужно делать чертову вакцину, понимаете?» — заявил по этому поводу Шадт. При этом он добавил, что до сих пор непонятно, будут ли тяжелые последствия после прививки.

При этом он назвал «ужасной» идею вакцинировать детей.

На вопрос, почему же власти так настаивают на вакцинации детей, Шадт ответил: «Политика, деньги». Дурант на тот же вопрос ответил: «Цифры».