Москва, 28 сентября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Требование снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part направлены компании Google 28 сентября, сообщили в Роскомнадзоре.

Global Panorama Google

Ведомство потребовало у руководство Google устранить ограничения «в максимально короткие сроки». При этом, как сказано в обращении Роскомнадзора, владельцы YouTube должны объяснить, на каком основании удалили каналы RT.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на удаление хостингом YouTube двух немецких каналов RT отреагировали и в МИД РФ, пообещав в ближайшее время опубликовать официальное заявление.