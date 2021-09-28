Роскомнадзор требует снять ограничения с немецких YouTube-каналов RT
Москва, 28 сентября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Требование снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part направлены компании Google 28 сентября, сообщили в Роскомнадзоре.
Global Panorama
Ведомство потребовало у руководство Google устранить ограничения «в максимально короткие сроки». При этом, как сказано в обращении Роскомнадзора, владельцы YouTube должны объяснить, на каком основании удалили каналы RT.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на удаление хостингом YouTube двух немецких каналов RT отреагировали и в МИД РФ, пообещав в ближайшее время опубликовать официальное заявление.