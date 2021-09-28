Сан-Сальвадор, 28 сентября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Более двух млн жителей Сальвадора зарегистрировали правительственный цифровой кошелек и встали в очередь за биткоин-бонусом, эквивалентным $30, сообщает 28 сентября со ссылкой на аккаунт в Twitter президента Сальвадора Найиба Букеле.

Биткоин

При этом Букеле опубликовал цифровую таблицу, показывающую, что «Кошелек Чиво» зарегистрировали от 2,2 до 2,5 млн пользователей в стране.

Правительству Сальвадора пришлось выделить на бонусы за открытие счёта в биткоинах от $67,7 до $75 млн, сообщают местные СМИ.

Остаётся неизвестным, сколько сальвадорцев загрузили приложение только для получения биткоин-бонуса, а затем прекратили им пользоваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа 2020 года Сальвадор стал первой страной в мире, где биткоин объявили законным платёжным средством.