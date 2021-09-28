Стокгольм, 28 сентября, 2021, 23:07 — ИА Регнум. С 24 сентября число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 29. Такие данные 28 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 850 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 151 173 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1766 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 141 873 человека старше 16 лет, вторую — 6 536 355.

По состоянию на 28 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 35 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.