Амстердам, 28 сентября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Несколько тысяч сотрудников семи университетских медицинских центров Нидерландов вышли на забастовку, сообщает 28 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на издание AD 28.

Нидерланды

Забастовка будет продолжаться 24 часа.

Из-за акции протеста отменено свыше 200 хирургических операций. Медики требуют «более справедливых условий труда», «повышения заработной платы» для всех сотрудников и сокращения рабочей нагрузки.

Медики будут работать по «воскресному» графику, оказывая только неотложную помощь в отделениях интенсивной терапии, онкологическим больным, сердечникам и пациенткам родильных отделений.