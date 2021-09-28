Копенгаген, 28 сентября, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Нехватка заметного числа водителей такси отмечено в таксопарках Дании после отмены карантина, сообщает 28 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на датское агентство Nyheder.DR.

Флаг Дании

«Мы испытываем трудности, нам не хватает водителей. Это особенно заметно утром в будние дни и в выходные», — цитирует агентство слова коммерческого директора одного из крупнейших таксопарков в стране Dantaxi Вибеке Вольфсберг.

По её словам, эта ситуация сложилась из-за ограничений, введенных из-за коронавируса, в частности на пенсию отправили водителей старше 60 лет.

Напомним, в Дании все карантинные ограничения были отменены 10 сентября.