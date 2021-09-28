Москва, 28 сентября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Константинопольский патриархат обладает чрезмерными амбициями и присваивает себе статус «православного Ватикана». Об этом заявил 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM протоиерей Максим Обухов.

Илларион Гирс / Illarion Girs Фанар всматривается в Рим

«Для Константинопольского патриархата характерен ряд внутренних проблем — прежде всего это чрезмерные властные амбиции. Действительно, очень давно, сотни лет назад Константинополь был величайшим городом, столицей Восточной Римской империи, может быть, даже более значимым, чем Рим, и за счет высокого политического веса Константинополя епископ имел и соответствующий вес», — заявил эксперт.

Те каноны, правила и традиции, установившиеся в то время, решения Вселенских соборов — всё это было отражением неких политических реалий давно ушедшей эпохи, подчеркнул священник. Сейчас православного Константинополя как феномена уже нет — есть лишь некое небольшое здание с церковью, отметил клирик.

Тем не менее в Константинопольском патриархате присутствует мнение о том, что он обладает статусом, аналогичным статусу Ватикана по отношению ко всем поместным православным церквям, пояснил Обухов. В РПЦ с таким мнением не согласны, заявил священник.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Константинопольский Варфоломей активно вмешивается в политические события на Украине, что вызывает негативную реакцию у верующих и священноначалия РПЦ.