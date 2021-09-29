Вашингтон, , 07:53 — REGNUM США смотрят на хаотичную эвакуацию из Афганистана, как на «логистическим успех, но стратегический провал». Об этом 28 сентября заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на слушаниях в Сенате. Милли также назвал вывод американских войск под руководством генерала Остина Миллера, бывшего высшего генерала в Афганистане, «отсталым» и добавил, что вывод был завершен к «середине июля».

Марк Милли

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли 28 сентября дадут публичные показания в Сенате.

Их появление перед законодателями станет первым случаем дачи показаний высших военных чинов перед Конгрессом после полного вывода американских войск из Афганистана.