Вашингтон, 29 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. США смотрят на хаотичную эвакуацию из Афганистана как на «логистический успех, но стратегический провал». Об этом 28 сентября заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на слушаниях в Сенате. Милли также назвал вывод американских войск под руководством генерала Остина Миллера, бывшего высшего генерала в Афганистане, «отсталым» и добавил, что вывод был завершен к «середине июля».

Марк Милли

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли 28 сентября дадут публичные показания в Сенате.

Их появление перед законодателями станет первым случаем дачи показаний высших военных чинов перед Конгрессом после полного вывода американских войск из Афганистана.