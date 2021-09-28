Белград, 28 сентября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки зарегистрировано еще 8467 случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал Институт общественного здоровья Сербии 28 сентября.

Коронавирус

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Это рекордное число случаев заражения за один день.

За последние сутки от последствий COVID-19 в Сербии умерло 45 пациентов.

Начальник Штаба по борьбе с эпидемией коронавируса, сербский эпидемиолог Предраг Кон заявил, что штаб может предложить или ввести ковид-паспорта, или строгие ограничительные меры. «Если кто-то считает, что это предложения антиконституционные, пусть уволит нас», — сказал Кон в эфире телеканала РТС.