Подгорица, 28 сентября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Минобразования Черногории сообщает, что эпидемиологическая ситуация в учебных заведениях страны обостряется.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В частности, 2498 учащихся и воспитанников детских садов находятся в самоизоляции.

Сообщается, что говорится, что в дошкольных учреждениях, начальных и средних школах было зарегистрировано 1176 инфицированных учащихся и детей ясельного возраста, из которых 1123 ученика начальной и средней школы.

По данным системы образования, заражены 103 учителя начальных школ и 70 учителей средних школ. В детских садах заразились 53 ребенка и 63 воспитателя.

Институт общественного здравоохранения неоднократно заявлял, что, несмотря на рост числа зараженных детей, школы не рассматривают возможность перехода на дистанционное обучение.