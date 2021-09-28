Хараре, 28 сентября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Правительство Зимбабве объявило о введении обязательной вакцинации всех государственных служащих от коронавируса, сообщает 28 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на Anadolu Agency.

Зимбабве

В рамках этого требования, к тем, кто не привьётся до 15 октября 2021 года, будут применяться дисциплинарные меры наказания, вплоть до отстранения от работы без сохранения зарплаты.

«Не позднее 15 октября 2021 года каждый сотрудник государственной службы должен быть полностью вакцинирован. Те, кто этого не сделает, будут отстранены от работы после 16 октября 2021 года», — указано в заявлении правительства Зимбабве

Государственным служащим, имеющим веские причины не прививаться от коронавируса, предоставят отсрочку до 31 декабря.

Напомним, в Зимбабве с февраля 2021 года проходит общенациональная кампания по вакцинации от COVID-19. К концу года власти хотят добиться вакцинации 60% населения страны.