Минск, 28 сентября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Сотрудник Комитета госбезопасности Белоруссии погиб в Минске в ходе проведения спецоперации, сообщили 28 сентября в пресс-службе ведомства.

Штурм

Отмечается, что сотрудник спецслужб был смертельно ранен при проведении мероприятий по отработке адресов, по которым могли находиться причастные к террористической деятельности лица.

Ведомства уточнило, что «в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение».

«Ответным огнём преступник был уничтожен, — говорится в сообщении. — Сотрудник от полученных ран скончался».

Белорусские следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.