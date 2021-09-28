Вена, 28 сентября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо считает, что мировой спрос на нефть продолжит восстановление, поскольку худший этап пандемии коронавируса пройден. Об этом он заявил 28 сентября в интервью агентству Bloomberg.

Mapya Нефть

«Худший этап пандемии позади. Нефть находится на подъёме на фоне восстановления спроса», — сказал Баркиндо.

Генсек ОПЕК отметил, что стабилизация ситуации с COVID-19 позволяет странам вновь открывать границы, что способствует возобновлению путешествий. По его мнению, восстановление спроса на нефть может быть медленным и неравномерным, тем не менее он продолжит расти.

Напомним, ранее сегодня цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $80 за баррель впервые с осени 2018 года.