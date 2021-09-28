Женева, Швейцария, 28 сентября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 353 802 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6212 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 28 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в мире зарегистрирован 232 075 351 носитель коронавирусной инфекции, подтверждено 4 752 988 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 286 460 выявленных инфицированных и 5290 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.