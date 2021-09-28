Нью-Йорк, США, 28 сентября 2021, 20:25 — REGNUM Вероятность применения ядерного оружия в мире возросла до максимального уровня за последние 40 лет. Об этом заявил 28 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Ядерная угроза достигла уровня, который не наблюдался почти четыре десятилетия», — сказал он в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Глава Всемирной организации отметил, что на сегодняшний день мире насчитывается около 14 тысяч единиц ядерного оружия, и несмотря на сокращение его количества, наблюдаются признаки новой гонки вооружений.
В то же время Гутерриш указал и на ряд позитивных шагов, таких как решение России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия, который ратифицировали 50 государств.