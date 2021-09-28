Нью-Йорк, США, , 20:25 — REGNUM Вероятность применения ядерного оружия в мире возросла до максимального уровня за последние 40 лет. Об этом заявил 28 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Антониу Гутерриш Un.org

«Ядерная угроза достигла уровня, который не наблюдался почти четыре десятилетия», — сказал он в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Глава Всемирной организации отметил, что на сегодняшний день мире насчитывается около 14 тысяч единиц ядерного оружия, и несмотря на сокращение его количества, наблюдаются признаки новой гонки вооружений.

В то же время Гутерриш указал и на ряд позитивных шагов, таких как решение России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия, который ратифицировали 50 государств.