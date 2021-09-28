Тбилиси, , 20:18 — REGNUM Лидер парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский назвал утопичным создание коалиционного правительства в Грузии, сообщает 28 сентября грузинский телеканал «Формула».

Флаг Грузии

"Если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию и проанализируем, какие партии находятся на поверхности политической жизни, то звучит утопично — создавать коалицию с «Единым национальным движением», с тем же Гахария, который стал частью ЕНД, или же с другими партиями», — заявил Вольский.

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая по французскому телевидению, высказалась за создание коалиционного правительства.