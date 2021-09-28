Милан, Италия, , 20:14 — REGNUM «Обнаружение» наркотиков у бывшего советника итальянской партии «Лига» за пять дней до местных выборов и активное оповещение об этом деле — едва ли случайное совпадение, заявил во вторник, 28 сентября, лидер партии Маттео Сальвини.

Нет наркотикам delraycomputers webdesign

Как сообщалось ранее, у бывшего советника партии по вопросам интернет-продвижения Луки Моризи были обнаружены наркотики. Он обвиняется в передаче их другим гражданам, то есть в распространении запрещенных препаратов. Моризи заявляет о своей невиновности.

3−4 октября в ряде городов и регионов Италии пройдут местные выборы. В частности, будут выбирать глав Рима, Турина, Милана, Болоньи.