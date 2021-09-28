Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Ситуацию в сирийском Идлибе будут обсуждать на встрече 29 сентября российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, заявил 28 сентября спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен на заседании СБ ООН.

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии

Педерсен «Уверен, что ситуация на земле в Идлибе и в других частях [Сирии] станет важной темой встречи завтра президентов Путина и Эрдогана».

Он выразил надежду на то, что эти переговоры повлияют на улучшение обстановки в Идлибе, и призвал способствовать спокойствию тех, кто влияет на ситуацию с урегулированием.