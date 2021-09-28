Тбилиси, 28 сентября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамара Габуния объявила, что, как ожидается, с 1 октября 2021 года семейные врачи начнут активную работу по увеличению иммунизации от коронавируса в грузинских деревнях, сообщает bpn.ge.

Tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса. Татария

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По словам Габуния, в населённых пунктах численностью более трёх тысяч человек семейные врачи будут заниматься разъяснительной деятельностью среди жителей.

Согласно постановлению грузинского правительства ответственность за вакцинацию сельских жителей несут муниципальные клиники. Вакцинация сельского населения проводится либо в них, либо с помошью специальных выездных мобильных бригад.

Габуния также отметила, что в настоящее время в Грузии привито от коронавируса 75% медицинских работников.

Напомним, что в Грузии на сегодняшний день заболело коронавирусом 607 тысяч человек и почти девять тысяч умерло.