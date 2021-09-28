Афины , 28 сентября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Греция подтвердила 2978 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения 28 сентября. Днем ранее сообщалось про 2130 зараженных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

С начала пандемии в Греции было подтверждено 651 378 случаев инфицирования.

За последние 24 часа также зарегистрировано 22 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 14 751.

В общей сложности 322 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 82,3% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше. Кроме того, 145 пациентов были госпитализированы за последние 24 часа (суточное изменение: — 13,69%).