* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, 28 сентября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Коррупция разъела структуру руководства Афганистана. США до конца не понимали, с чем имеют дело в этой республике, говорится в опубликованном 28 сентября тексте заявления американского министра обороны Ллойда Остина для Конгресса.

Ллойд Остин

Комментируя последствия вывода американского контингента из Афганистана, глава Пентагона заявил, что Вашингтон помог Кабулу построить государство, но создание нации было не в его силах.

Остин «Тот факт, что афганская армия, которую мы и наши партнёры тренировали, просто исчезла, в ряде случаев без единого выстрела, застал всех нас врасплох».

Он сказал, что американцы не понимали, какая в афганском руководстве коррупция и какое это бездарное руководство. Пентагон не понимал, чем грозит частая и непонятная смена тогдашним президентом республики Ашрафом Гани командиров афганских ВС.

Остин добавил, что в Вашингтоне не смогли в должной мере оценить «эффекта снежного кома от сделок, которые командиры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключали с местными лидерами после Дохийского соглашения, а также того, что само соглашение в Дохе оказало деморализующий эффект на афганских солдат».