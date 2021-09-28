Москва, 28 сентября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Инициатива законодательно запретить людям с судимостью управлять общественным транспортом и такси несет в отношении них определенную дискриминацию, считает эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов. Об этом он заявил ИА REGNUM 28 сентября, комментируя законопроект о запрете водителям с судимостью работать таксистами. Учитывая, что большинство из них — зарубежные граждане, возникают сомнения в реализуемости инициативы, и уже принятых депутатами законов.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Судимый

«Что касается того, можно или нет допускать оступившихся граждан к управлению транспортным средством. С моей точки зрения, не стоит допускать людей, совершивших тяжкие преступления против общественной безопасности, конституционного строя, в отношении конкретных лиц, совершении убийств, нанесении тяжких телесных повреждений. Когда люди работают с людьми, а водитель работает с людьми, в их руках безопасность этих людей, безусловно такие люди должны быть подготовлены, морально выдержанные, психически здоровые и не иметь темного прошлого», — высказал свое отношение к проблеме специалист.

Тем не менее, он разделил возникшую коллизию на две составляющие. Первая, наименее проблемная часть, касается российских граждан, которые ищут работу в России. Им достаточно будут получить соответствующую справку в информационной системе МВД (ГИС МВД) и предъявить ее по месту трудоустройства.

Иначе обстоит дело с гражданами из стран ближнего зарубежья. Если будет принят предложенный правительством законопроект, им для трудоустройства в России придется каким-то образом получать эти справки через свои посольства или делать запрос в МВД тех стран, представителями которых они являются, не исключено, что и просто подделывать их.

«Проверить достоверность предоставленных сведений безусловно можно, но достаточно сложно. Нашим правоохранительным органам нужно будет посылать в эти страны соответствующие запросы, и получать ответы, а это трудоемкая и сложная процедура», — заключил Краснов.

Читайте также:Законопроект о запрете судимым работать в такси внесен в Госдуму