Рим, 28 сентября, 2021, 18:38 — ИА Регнум.

Сроки школьных «коронавирусных» карантинов (при обнаружении заражённого) можно сократить с 7 до 5 дней и даже менее, с таким заявлением выступил во вторник, 28 сентября, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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«Мы можем сократить сроки благодаря вакцинации. Мы не можем при принятии решений не иметь в виду, что почти 80% населения у нас вакцинировано», — отметил он.

По данным на28 сентября, в Италии умерли130 807человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на65(днем ранее — на 45). Число подтвержденных носителей выросло на2985(днем ранее — на1772). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 665 049 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены98 872человека (на2208 меньше, чем днем ранее). Этот показатель опустился ниже отметки 100 тысяч впервые с начала августа 2021 года. Первую и повторную прививку сделали42 122 159человек, что составляет69,94% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагалось привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.