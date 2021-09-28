Рим, 28 сентября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. В Италии нужно снять все «количественные» ограничения на посещения театров, стадионов и иных общественных пространств, а не просто менять рекомендованные показатели вместимости, заявил во вторник, 28 сентября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Presidenza della Repubblica Маттео Сальвини

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Ранее оперштаб правительства страны рекомендовал регионам увеличить разрешенную посещаемость спортивных мероприятий до 50−75% (для закрытых и открытых площадок соответственно), в отношении кинотеатров и театров установить планку в 80−100%.

«А почему 75? Почему не 78,8? Какими научными исследованиями это обосновывается?» — отметил Сальвини.

По данным на28 сентября, в Италии умерли130 807человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на65(днем ранее — на 45). Число подтвержденных носителей выросло на2985(днем ранее — на1772). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 665 049 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены98 872человека (на2208 меньше, чем днем ранее). Этот показатель опустился ниже отметки 100 тысяч впервые с начала августа 2021 года. Первую и повторную прививку сделали42 122 159человек, что составляет69,94% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.