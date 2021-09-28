Москва, 28 сентября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Президиум центрального совета социалистической партии «Справедливая Россия — За правду» выдвинул Сергея Миронова на пост руководителя фракции в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Согласно процедуре, для окончательного утверждения в этой должности Миронова должны проголосовать депутаты фракции в Госдуме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, КПРФ выдвинула Геннадия Зюганова на пост лидера фракции в Госдуме. Ожидается, что фракцию ЛДПР возглавит Владимир Жириновский.