Редвуд-Сити, США, 28 сентября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Экшен-игра Marvel's Avengers станет частью онлайн-сервиса Xbox Game Pass. Об этом сообщается 28 сентября в официальном блоге Xbox.

Avengers.square-enix-games.com Скрин игры «Marvel’s Avengers»

Marvel's Avengers станет доступна в Xbox Game Pass на консолях и PC уже 30 сентября 2021 года. Сообщается, что подписчикам сервиса будет доступна не только основная игра, но и все вышедшие для неё дополнения.

Напомним, что Marvel's Avengers — это игра о приключениях «Мстителей», известной команды супергероев из комиксов Marvel. Она получила смешанные отзывы от геймеров и критиков.