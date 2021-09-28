Москва, 28 сентября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Претензии ИА REGNUM по отношению к «Яндексу» вполне понятны, заявил 28 сентября Игорь Ашманов, гендиректор «Ашманов и партнёры», в интервью ИА Красная Весна.

Yustas Игорь Станиславович Ашманов

Комментируя обращение ИА REGNUM в Генпрокуратуру с требованием введения прокурорского надзора в отношении «Яндекса», поскольку компания нарушает российского законодательство (фактически зарубежная компания контролирует российский информационный рынок), Ашманов сказал, что контроль в ИТ-компании всегда «у тех, кто реально контролирует сервис».

Ашманов «Есть простой тест: кто может на головной странице сервиса написать крупно популярное слово из трёх букв, тот и контролирует. Но, в принципе, и бумажки тоже неплохо бы привести в соответствие с реальным раскладом сил, а то, не дай Бог, санкции в Конгрессе США или неурожай тюльпанов в Голландии , например».

Добавив, что «Яндекс» на российском информационном рынке действует как элемент критической для России информационной инфраструктуры, бизнесмен отметил, что невольно «задумываешься, у кого контроль».