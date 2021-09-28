Рим, 28 сентября, 2021, 18:12 — ИА Регнум.

По данным навечер вторника, 28 сентября, в Италии умерли130 807человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на65(днем ранее — на 45), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на2985(днем ранее — на1772).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 665 049 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены98 872человека (на2208 меньше, чем днем ранее). Этот показатель опустился ниже отметки 100 тысяч впервые с начала августа 2021 года.

Первую и повторную прививку сделали42 122 159человек, что составляет69,94% населения Италии.