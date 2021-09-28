Рим, 28 сентября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. По данным на 28 сентября, в Италии привиты от коронавируса почти 80% граждан, которые по действующим нормам могут быть вакцинированы, сообщили в правительстве страны.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Первую прививку получили 44,958 миллиона человек — свыше 83% населения старше 12 лет.

Завершили вакцинацию 42,122 миллиона человек — 77,99% граждан старше 12 лет.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагалось привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.