Тбилиси, 28 сентября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Глава грузинского Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что нынешнего количества вакцинируемых от коронавируса совершенно недостаточно, и необходим новый механизм увеличения темпов иммунизации, сообщает грузинский телеканал «Рустави-2».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По мнению Гамкрелидзе, в стране добровольно, приняв решение самостоятельно, от коронавируса могут вакцинироваться ещё не более 200 тысяч человек. Поэтому Национальный центр по контролю над заболеваниями представил пакет предложений, который будет стимулировать вакцинацию как прямыми, так и косвенными методами.

Гамкрелидзе считает, что вакцинация должна быть обязательной для врачей и учителей. По его словам, в Грузии на сегодняшний день вакцинировано около миллиона человек, из них 760 тысяч привилось дважды.

Напомним, что в Грузии заболело коронавирусом уже 607 тысяч человек, а почти девять тысяч умерло.