Токио, 28 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Правительство Японии приняло решение об отмене с 1 октября режима чрезвычайной ситуации, действующего в связи с пандемией COVID-19, сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

Russian.news.cn Япония в период эпидемии COVID-19

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По его словам, вслед за снятием режима ЧС планируется начать и постепенную отмену ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Одновременно с этим власти Японии намерены продолжать вакцинацию населения, а также увеличить количество временных госпиталей для пациентов с COVID-19.

Напомним, режим ЧС действовал в Японии на протяжении более полугода, на сегодняшний день он сохраняется в 19 из 47 префектур страны.

За весь период с начала пандемии в Японии выявлено 1,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, около 17,5 тысячи человек скончались от заболевания.