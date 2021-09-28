Рига, 28 сентября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции введена в Латвии для медицинских работников, преподавателей и работников сферы соцобслуживания, сообщили 28 сентября в пресс-службе латвийского минздрава.

Бригадиров Евгений. Фрагмент портрета Врач

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Нововведение начнёт действовать с 15 ноября 2021 г. При этом в период 11 октября — 15 ноября тестирование на COVID-19 будет оплачиваться для этих категорий граждан из бюджета, если они приняли участие в программе вакцинации.

«В других сферах занятости работники будут делать тесты за свой счёт», — добавили в ведомстве.

Кроме того, с 11 октября в республике решено предоставлять услуги, которые осуществляются в помещениях, только в безопасной зоне (зелёная зона). В частично безопасной зоне (жёлтая зона) услуги будут предоставляться, если человек предъявит или сертификат о вакцинации от COVID-19, или справку о том, что он переболел.

Это правило не касается мер первой необходимости. Оно распространяется на такие сферы как общепит, косметические услуги, спортивные, развлекательные и культурные мероприятия, образовательные услуги, библиотечная сфера. В небезопасной зоне (красная зона) разрешены такие услуги как общественный транспорт, почта.