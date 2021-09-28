Москва, , 17:02 — REGNUM «Яндекс» незаконно распоряжается аудио‑ и видеоконтентом. Об этом 28 сентября заявил композитор, общественный деятель Сергей Русских на круглом столе на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Композитор Сергей Русских Василий Иванов © ИА REGNUM

«Проблема «Яндекса» возникла в моей жизни три года назад, когда я наконец-то решил обратиться в судебные органы. И третий год я веду судебный процесс против компаний «Яндекс.Медиа», «Яндекс.Музыка» и компании «Яндекс». Заявляю ответственно: компания «Яндекс» торгует краденым», — заявил Русских.

«Украденным у нас аудио‑ и видеоконтентом, не подкреплённым никакими договорами. Я выиграл две инстации по первому суду… у меня и у моих адвокатов нет сомнений, что мы выиграем и кассацию. И это касается как раз торговли указанным у нас аудио‑ и видеоконтентом, у музыкантов, авторов России, поэтов, композиторов и писателей. Мы выиграли частично, но это неважно. Главное, что мы выиграли и идём вперёд», — указал он.