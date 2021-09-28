Москва, 28 сентября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Почему меры, принимаемые против расстрелов в школах и вузах, не приносят избавления от малолетних упырей? Очередная порция мер по усилению бдительности вновь окажется низкорезультативной, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин и объясняет, почему так.

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Усиливать меры «оборонного характера», вероятно, вплоть до превращения учебных учреждений в закрытые лагеря, и не допускать на территорию никого из «посторонних», включая родителей, неужели этим и будут исчерпываться меры противодействия выродкам с оружием? А может быть, начать с того, что перестать создавать романтический флер вокруг мерзавцев, стреляющих в детей и подростков, называя их в СМИ «стрелками»? Кроме того, решения требуют вопросы оборота оружия и сама парадигма воспитания в России. Если она еще жива как таковая. Читайте статью Платона Беседина.

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