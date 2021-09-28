Москва, , 20:49 — REGNUM Министерство строительства РФ еще в 2018 году решило не ударить в грязь лицом на фоне очевидных цифровизаторских достижений прочих министерств и запустило проект «Умный город», в котором должно быть все, что нужно влюбленным в «цифру». Останется ли там то, что нужно обычным горожанам, разбиралась автор ИА REGNUM Ангелина Потеряйко.

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Судя по докладу Евгения Дука, куратора проекта «Умный город», представленному на онлайн конференции 16 сентября 2021 года, проблем в «осовременивании» российских городов хватает. И связаны эти проблемы с такими грубыми и материальными аспектами, как износ инфраструктуры, нехватка бюджета, отсутствие квалифицированных кадров и даже устаревшее законодательство. Но если достичь цели мешают именно эти препятствия, почему во главу угла ставятся не имеющие к ним прямого отношения цифровизаторские интеллектуальные схемы и индексы «ума» городов. Может быть это только способ скрыть и заболтать реальные беды российского строительства? Или здесь присутствует определенная прагматическая заинтересованность участников? Читайте статью Ангелины Потеряйко

«Умный город»: порталы и центры компетенций вместо качества жизни

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