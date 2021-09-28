Тбилиси, 28 сентября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. С 4 октября 2021 года вновь возобновятся очные занятия в школах и вузах Грузии. Также откроются и детские сады, сообщает tabula.ge.

Minkavkaz.gov.ru Школьный класс

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Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели заявил, что все учащиеся обязаны будут носить медицинские маски. Но право выбора формы обучения детей, очной или дистанционной, останется за родителями.

Грузинские вузы также получат возможность самостоятельно решать, в какой форме будет продолжаться процесс обучения.

Напомним, что с 15 сентября 2021 года из-за пандемии коронавируса занятия во всех учебных заведениях Грузии проходили лишь дистанционно.