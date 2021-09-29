Штат Джорджия, США, 29 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Обострение борьбы между экс-президентом США Дональдом Трампом и губернатором-республиканцем Брайаном Кемпом из Джорджии вызвало у однопартийцев опасения, что конфликт даст демократам возможность укрепить свои позиции в ключевом колеблющемся штате в преддверии промежуточных выборов в следующем году. Об этом 28 сентября сообщает CNN.

Дональд Трамп

Трампа раскритиковал Кемпа указав, что демократ Стейси Абрамс является более предпочтительной альтернативы губернатору-парламентарию, чье преступление против Трампа заключалось в том, что он не поддержал его попытку аннулировать результаты выборов 2020 года в Джорджии.

«С ней, я думаю, может быть лучше, чем с существующим губернатором, если вы хотите знать, что я думаю. Стейси, не хочешь ли ты занять его место? Я не против», — сказал Трамп в субботу, 25 сентября, на своем митинге.

Партийные лидеры боятся, как бы споры внутри партии Джорджии в следующем году не помогли демократам сохранить место в Сенате.

Как сообщало ИА REGNUM, способность президента СШАДжозефа Байдена проводить свою политику во многом зависит от того, какая партия контролирует Сенат.

Ожидается, что второй тур выборов в сенат в Джорджии состоится 5 января 2021 года, так как кандидаты не смогли набрать необходимые для победы 50% голосов в первом туре. В январе на выборах встретятся действующий сенатор-республиканецДэвид Пердьюи кандидат от демократов Джон Оссофф.