Москва, 28 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Министерство финансов России отменило очередное размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за возросшей волатильности на рынках, сообщает 28 сентября пресс-служба ведомства.

Фото Алексея Гусева Минфин России

«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 29 сентября аукционов по размещению ОФЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об этом принято «в целях содействия стабилизации рыночной ситуации».

Напомним, на предыдущем аукционе 22 сентября Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением в сентябре 2025 года в полном объёме (15 млрд рублей) при спросе в 38,069 миллиарда рублей.