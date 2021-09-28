Москва, 28 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Российская компания «Съемка с воздуха» успешно испытала всепогодный спасательный беспилотник Seadrone, способный садиться на воду и взлетать с морской поверхности.

Камера беспилотника

Об этом 28 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика.

По утверждению создателей, дрон-спасатель способен работать даже в условиях Арктики.

Испытания были проведены в Карском море, где аппарату была поставлена задача по спасению упавшего за борт человека в условиях соляного тумана, сильного ветра и низкой температуры воздуха. Беспилотник Seadrone в автоматическом режиме обнаружил человека и вернулся на палубу судна.

Кроме того, разработчики сообщили об испытаниях аппарата в Дубае в условиях жары, запылённости и песчаных вихрей.

«Для выполнения работы в арктических широтах, а также в странах Африки и Ближнего Востока дрон оснащен полностью герметичной винтомоторной группой. Таким образом, он выдерживает температуры от минус 30 до плюс 55 градусов по Цельсию без перегрева и обморожения», — сообщает пресс-служба компании «Съемка с воздуха».