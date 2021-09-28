Санкт-Петербург, 28 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга по внутренней политике Александр Бельский в среду, 29 сентября, может возглавить Законодательное собрание Санкт-Петербурга VII созыва.

Vk.com Александр Бельский. (фото: личная страница политика в vk.com /aleksandr_belsky)

Напомним, 17−19 сентября в Санкт-Петербурге, помимо выборов депутатов в Государственную думу РФ, прошли выборы депутатов Законодательного собрания. Вячеслав Макаров, возглавлявший парламент Северной столицы с декабря 2011 года, был избран в Госдуму по списку «Единой России» и автоматически покинул занимаемый пост.

По данным СМИ, на освободившееся место может быть избран Александр Бельский — до выборов — вице-губернатор, отвечавший за внутреннюю политику Петербурга, который 24 сентября был уволен из Смольного в связи с избранием депутатом. На посты вице-спикеров претендуют бывший коллега Бельского, отвечавший за сферу ЖКХ Петербурга, — Николай Бондаренко, а также представитель партии «Справедливая Россия», лидер петербургского отделения этой партии Марина Шишкина.

По данным издания «Фонтанка», накануне первого заседания нового созыва, которое состоится в ЗакСе 29 сентября, Бельский уже встретился с представителями разных фракций и предложил поддержать его кандидатуру.

Напомним, у «Единой России» в новом Заксобрании будет 29 депутатских мест и самая крупная фракция, имеющая абсолютное большинство. У КПРФ — семь депутатов, у СРЗП — пять депутатов, по три депутата — у ЛДПР и новичков Заксобрания, партии «Новые люди», у «Яблока» — два места. Еще один мандат достался самовыдвиженцу, дочери Вячеслава Макарова — Марине Лыбаневой (Макаровой).