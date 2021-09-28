Белград, 28 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич отменил встречи с послами иностранных государств, которые были запланированы на 28 сентября. Об этом сообщила пресс-служба президента Сербии.

Predsednik.rs Александр Вучич

В сообщении не говорится о том, почему встречи отменены, но подчеркивается, что о новой дате переговоров представители СМИ будут заблаговременно проинформированы.

Напомним, 28 сентября Вучич должен был встретиться сначала с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко, а потом и с послом Китая Чен Бо. Предполагается, что одной из главных тем этих встреч должна была быть кризисная ситуация на севере Косово и Метохии.