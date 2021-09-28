Варшава, 28 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. На текущей неделе количество новых случаев заражения коронавирусом в Польше увеличилось на треть по сравнению с показателями прошлой недели. Об этом сообщил 28 сентября заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире Polskie Radio 24.

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«Мы приближаемся к отметке в 1 тыс. новых заражений в сутки. За последний день от COVID-19 умерли 29 человек. Это много — на треть больше, чем было на прошлой неделе. Эта ситуация также напрямую влияет на количество госпитализаций с этим диагнозом. На больничных койках у нас уже 1 029 человек, что на 145 больше, чем еще вчера», — заявил Краска.

По его мнению, это свидетельствует о скором наступлении четвертой волны пандемии в Польше, однако введения новых ограничений, по словам чиновника, ожидать не стоит.