Москва, 28 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Главной причиной роста в РФ цен на овощи стало подорожание горюче-смазочных материалов и расходы на логистику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ кабачки, баклажаны и сладкий перец в 2021 году стоят дороже, чем в 2020 году.

Перец

«Высокие цены на свежие овощи в этом сезоне не стоит связывать с погодными и иными факторами падения урожайности, — сказал Рамазанов. — Главной причиной, вероятнее всего, является рост цен на горюче-смазочные материалы и расходы на логистику. С октября можно ожидать некоторого снижения цен на капусту, картофель, морковь, лук и некоторые другие овощи из супового набора. Однако цены на перец, баклажаны, кабачки и некоторые другие овощи, основной сезон предложения которых завершился, так и не дождавшись сезонного падения цен, будут расти только до конца 2021 года».

Как полагает Рамазанов, рост цен этих овощей может продлиться до конца июля 2022 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее разговоры поставщиков и торговых сетей о росте цен на продукты питания объяснили их жадностью.